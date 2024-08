Επίδοξος διαρρήκτης πιάστηκε να διαβάζει ελληνική μυθολογία εν μέσω ληστείας

Αφού αιφνιδιάστηκε, ο κλέφτης στη συνέχεια προσπάθησε να δραπετεύσει φεύγοντας από το ίδιο μπαλκόνι, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα

Ένας επίδοξος διαρρήκτης στη Ρώμη συνελήφθη όταν κατά τη διάρκεια ληστείας σε ένα σπίτι ηλικιωμένου, σταμάτησε για να διαβάσει ένα βιβλίο για την ελληνική μυθολογία σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 38χρονος φέρεται να μπήκε σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Πράτι της ιταλικής πρωτεύουσας μέσω ενός μπαλκονιού, αλλά αποσπάστηκε η προσοχή του αφού πήρε ένα βιβλίο για την Ιλιάδα του Ομήρου από το κομοδίνο. Ο 71χρονος ιδιοκτήτης, λέγεται ότι ξύπνησε και ήρθε αντιμέτωπος με τον φερόμενο ως κλέφτη, ο οποίος ήταν απορροφημένος στο βιβλίο.

