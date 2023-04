Έχασε 150 κιλά αλλά το δέρμα του κρέμασε: Η φωτογραφία που έγινε viral στο Twitter

Το αποτέλεσμα μια επίπονης προσπάθειας που έκανε για να χάσει τα περιττά κιλά μοιράστηκε στο Twitter ένας Αμερικανός.

Ένας άνδρας στις ΗΠΑ μοιράστηκε στο Twitter μια φωτογραφία του δείχνοντας τη συγκλονιστική προσπάθεια που έκανε για να χάσει βάρος. Ο Cole Prochaska από τη Νότια Καρολίνα έχασε 150 κιλά, ωστόσο το δέρμα του χαλάρωσε και κρέμασε.

Ανέβασε δύο φωτογραφίες με το πριν και το μετά και έγραψε: «Είναι πολύ δύσκολο να μοιραστείς μια φωτογραφία χωρίς πουκάμισο, αλλά έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια. Έχασα πάνω από 150 κιλά. Οι περισσότεροι δεν πίστευαν σε μένα, αλλά εγώ πίστευα στον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους με ενέπνευσαν», έγραψε.

It's very hard to share a shirtless picture but I've come so far. Over 336lbs down! Most didn't believe in me but I believed in myself. Thanks for the inspiration bros @Cernovich @BowTiedOx @AJA_Cortes @Derek_Fitness @dookiebutter100 @bowtiedwhitebat @bowtiedbrazil @BowtiedCuda pic.twitter.com/M7atqHZayW

Στη φωτογραφία με τη νέα του εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μεγάλη απώλεια βάρους και λίπους είχε ως αποτέλεσμα να κρεμάσει το δέρμα του. Παρόλα αυτά οι χρήστες του Twitter τον αποθέωσαν για την τεράστια προσπάθεια που έκανε.

«Τι πολεμιστής! Σεβασμός», σχολίασε κάποιος. «Ανεξάρτητα από το άγχος που μπορεί να έχεις με αυτή τη φωτογραφία, να ξέρεις ότι αφηγείσαι μια εκπληκτική ιστορία αποφασιστικότητας, επιμονής και επιτεύγματος», ανέφερε άλλος.

Ο Cole παραδέχτηκε ότι ήθελε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του πριν από περίπου δύο χρόνια, καθώς δεν ήθελε να νοσήσει από διαβήτη και να «πεθάνει νέος». Έτσι, άρχισε να πηγαίνει εντατικά στο γυμναστήριο, να τρώει «σωστά» και να περπατά τουλάχιστον 10.000 βήματα την ημέρα.

2 years ago I was pushing 600 lbs. Most people had given up on me, but I didn't. I believed in myself and decided to take my life back. Today I weigh 227 lbs and focused on getting a little better everyday. Never give up on yourself, nothing is impossible. Let's Go!! pic.twitter.com/rHvrB0i5zB