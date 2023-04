Μελέτη έδειξε πως οι Βίκινγκς είχαν καταφτάσει στην Αμερική πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο 

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature», εξέτασε μια τοποθεσία στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά, όπου έχουν βρεθεί σκανδιναβικά αντικείμενα.

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι οι Βίκινγκς μπορεί να βρίσκονταν στην Αμερική 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι Σκανδιναβοί εξερευνητές ήταν πιθανότατα οι πρώτοι Ευρωπαίοι που επισκέφθηκαν τη Βόρεια Αμερική, πολύ πριν από την άφιξη του Κολόμβου και άλλων εξερευνητών.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature», εξέτασε μια τοποθεσία στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά, όπου έχουν βρεθεί σκανδιναβικά αντικείμενα. Η τοποθεσία, γνωστή ως L'Anse aux Meadows, ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1960 και θεωρείται απόδειξη της παρουσίας των Βίκινγκς στη Βόρεια Αμερική.

