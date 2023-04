Το «ανεξήγητο» πράσινο φως που έχει προκαλέσει διχασμό στο διαδίκτυο (vid)

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από την κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου στην Ιαπωνία, έγινε γρήγορα viral και πυροδότησε εικασίες σχετικά με την προέλευση του παράξενου πράσινου φωτός.

Ένα μυστηριώδες πράσινο αντικείμενο που εθεάθη να διασχίζει τον ουρανό σε ένα viral βίντεο έχει διαψευσθεί ως μετεωρίτης, αφού η NASA έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει ένα μικρό αστεροειδή.

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από την κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου στην Ιαπωνία, έγινε γρήγορα viral και πυροδότησε εικασίες σχετικά με την προέλευση του παράξενου πράσινου φωτός. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για μετεωρίτη, ενώ άλλοι πρότειναν ότι θα μπορούσε να είναι ένα πειραματικό αεροσκάφος ή ακόμη και απόδειξη εξωγήινης ζωής. Ωστόσο, αφού ανέλυσαν το υλικό και διεξήγαγαν τις δικές τους έρευνες, οι επιστήμονες της NASA διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο ήταν στην πραγματικότητα ένας μετεωρίτης.

We were waiting for it, that green light...#ICESat2 has been measuring Earth's height with lasers since 2018, but it took 4 years for the perfect conditions to align to actually capture its green laser beams on camera. pic.twitter.com/MUkYng9rIr