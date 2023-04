Το PS5 ξεπερνάει σε πωλήσεις το PS4 για την ίδια περίοδο διάθεσης στην αγορά

Σημαντικό επίτευγμα για το σύστημα νέας γενιάς της Sony.

Φαίνεται πως η αυξημένη διαθεσιμότητα του PS5 ανεβάζει κατακόρυφα τις πωλήσεις της new-gen κονσόλας της Sony.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία NPD και τον αναλυτή Mat Piscatella, το PS5 κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις το PS4, μιλώντας για την ίδια περίοδο κυκλοφορίας, δηλαδή τους πρώτους 29 μήνες διάθεσης στους καταναλωτές των ΗΠΑ.

Το PS5 κατάφερε να είναι ταυτόχρονα η κονσόλα με τις περισσότερες πωλήσεις τον Μάρτιο στην ίδια αγορά, ενώ πέτυχε και ρεκόρ συστήματος hardware για το 2023.

Σε ό,τι αφορά τα games, το πιο πετυχημένο εμπορικά ήταν το Resident Evil 4 Remake, ενώ αρκετά καλά τα πήγε και το Hogwarts Legacy και το Call of Duty: Modern Warfare 2.

Συνολικά, οι Αμερικανοί ξόδεψαν τον Μάρτιο του 2023 5% περισσότερα χρήματα για κονσόλες και περιφερειακά (4.6 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

PlayStation 5 lifted hardware spending in March. However this growth was offset by a decline in content spending, where increases in non-mobile subscription as well as digital add-on console content were offset by lower spend across premium games, PC add-on content and mobile. pic.twitter.com/EGLT0QLwCl