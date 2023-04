Το James Webb εντόπισε ένα «πράσινο τέρας» στα συντρίμμια ενός άστρου

To φως του άστρου εμφανίστηκε στον ουρανό της Γης πριν από 340 χρόνια. Είναι το νεότερο γνωστό σούπερνοβα στον γαλαξία μας και για αυτό έχει μελετηθεί πάρα πολύ τόσο επί γης όσο και από διαστημικά τηλεσκόπια.

Ένας χρωματιστός συνδυασμός από αέρια και σκόνη: αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από την έκρηξη της Κασσιόπης Α, ενός σούπερνοβα που «παρακολουθεί» το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

To φως του άστρου εμφανίστηκε στον ουρανό της Γης πριν από 340 χρόνια. Είναι το νεότερο γνωστό σούπερνοβα στον γαλαξία μας και για αυτό έχει μελετηθεί πάρα πολύ τόσο επί γης όσο και από διαστημικά τηλεσκόπια. Η Κασσίοπη Α βρίσκεται 11.000 έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό της Κασσιόπης. Τα συντρίμμια της έχουν διάμετρο περίπου 10 έτη φωτός.

Stars: always making a dramatic exit! 🌟



Webb’s powerful infrared eye has captured never-before-seen detail of Cassiopeia A (Cas A). 11,000 light-years away, it is the remnant of a massive star that exploded about 340 years ago: https://t.co/LLQsFQJwVQ pic.twitter.com/xqlGFzhYoy