Πρακτορείο ειδήσεων κατέγραψε τρακάρισμα ενώ βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση (vid)

Ένα ειδησεογραφικό συνεργείο καθώς βιντεοσκοπούσαν, ένα αυτοκίνητο πέρασε ξαφνικά με κόκκινο και συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα στη μέση της διασταύρωσης.

Στον κόσμο των ειδήσεων, μερικές φορές οι πιο επικίνδυνες ιστορίες είναι αυτές που αποδεικνύονται οι πιο συναρπαστικές. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν ένα ειδησεογραφικό συνεργείο του Λος Άντζελες πήγε να κάνει ένα ρεπορτάζ σε μια διασταύρωση που θεωρούνταν ευρέως η πιο επικίνδυνη στην περιοχή.

Η εν λόγω διασταύρωση βρισκόταν σε ένα τμήμα της πόλης που ήταν γνωστό για τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και τα συχνά τροχαία ατυχήματα. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από ανήσυχους κατοίκους και κοινοτικούς ηγέτες, η κυβέρνηση της πόλης είχε κάνει ελάχιστα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

LA News crew does a story about the most dangerous intersection in the area and witnesses an accident live. pic.twitter.com/XPiE7c35Dv