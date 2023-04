Αυτή είναι η φωτογραφία ενός άνδρα 30.000 ετών

Επιστήμονες ανασυνέθεσαν την εικόνα ενός Αιγυπτίου που έζησε πριν από 30.000 χρόνια, έχοντας στη διάθεσή τους τα υπολείμματα του σκελετού και του κρανίου του.

Πριν από 30.000 χρόνια, ένας Αιγύπτιος άνδρας θάφτηκε στην κοιλάδα του Νείλου σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Nazlet Kater 2 (NK2). Τώρα, με τη βοήθεια της 3D τεχνολογίας, μια ομάδα επιστημόνων από τη Βραζιλία πήρε τα λείψανά του και ανακατασκεύασε το πρόσωπό του.

Τα υπολείμματα οστών του ανακαλύφθηκε το 1980 και οι ανθρωπολογικές μελέτες έδειξαν αρχικά ότι ο άνδρας ήταν αφρικανικής καταγωγής, είχε ύψος περίπου 1,80 μ. και ήταν μεταξύ 17 και 29 ετών, όταν πέθανε.

Αργότερα τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Μουσείο του Καΐρου, όπου παραμένουν έκτοτε. Ωστόσο, το πρόσωπο αυτού του νεαρού αναδημιουργήθηκε με εξαιρετική λεπτομέρεια για να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή του 30.000 χρόνια πίσω

