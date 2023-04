Οδυνηρό μάθημα: Γυναίκα που δεν έδεσε την ζώνη ασφαλείας σε αεροπλάνο έσπασε την μύτη της (vid)

Μια γυναίκα αψήφησε τους κανόνες ενός αεροπορικού ταξιδιού με αποτέλεσμα να σπάσει την μύτη της.

Τα αεροπορικά ταξίδια μπορεί να είναι ένας βολικός και αποτελεσματικός τρόπος μετακίνησης, αλλά ενέχουν επίσης ορισμένους κινδύνους που οι επιβάτες πρέπει να γνωρίζουν.

Ένας από τους βασικότερους κανόνες ασφαλείας σε ένα αεροπλάνο είναι να ακολουθείτε την ένδειξη «δέστε τη ζώνη ασφαλείας», η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια αναταράξεων ή άλλων καταστάσεων όπου οι επιβάτες πρέπει να κάθονται με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες. Ωστόσο, σε ένα πρόσφατο περιστατικό, μια γυναίκα αγνόησε αυτή την ένδειξη με αποτέλεσμα να σπάσει τη μύτη της.

