Το αδιαπέραστο φρούριο στην Ινδία και τα μυστικά που κρύβει (vid)

Το φρούριο Harihar είναι μια μεσαιωνική οχύρωση που βρίσκεται στη Μαχαράστρα της Ινδίας. Το φρούριο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, με θέα την πόλη Harihar, γι' αυτό και πήρε το όνομά του από την πόλη. Χτισμένο κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, το φρούριο έχει «δει» αρκετές αλλαγές στην ιδιοκτησία του με την πάροδο των ετών.

Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές του οχυρού Harihar είναι η στρατηγική του θέση. Το φρούριο χτίστηκε από τη δυναστεία Yadava ως στρατηγικό αμυντικό φυλάκιο ενάντια σε στρατούς που εισέβαλαν. Η δυναστεία Yadava ήταν μια από τις πιο ισχυρές δυναστείες της μεσαιωνικής Ινδίας και έχτισε πολλά οχυρά σε όλη τη Μαχαράστρα για να υπερασπιστεί την επικράτειά της.

Harihar Fort was built for strategic purposes in the 11th century to guard trade routes between the cities of Nasik and Junnar in India to prevent loss of goods being transported between cities and maintain stability in the region



