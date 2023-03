Παράξενη θεωρία κάνει λόγο για κρυφό νόημα ερωτικού περιεχομένου πίσω από το λογότυπο των McDonald's

Οι λάτρεις των McDonald's έμειναν άφωνοι με την παράξενη θεωρία που ανακάλυψαν για τις περίφημες Χρυσές Αψίδες στο λογότυπο των McDonald's.

Πολλές θεωρίες έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για τις περίφημες και φημισμένες Χρυσές Αψίδες στο λογότυπο των McDonald's. Ωστόσο, μία από αυτές κάνει λόγο ότι πίσω από το λογότυπο της αγαπημένης αλυσίδας φαστ φουντ κρύβεται ένα μυστικό νόημα ερωτικού περιεχομένου.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η επιτυχημένη αλυσίδα McDonald's ξεκίνησε ως ένα τοπικό εστιατόριο από τους αδελφούς Dick και Mac McDonald. Αυτό που χρειάζονταν, πέραν ενός νόστιμου μενού και μιας ταχείας εξυπηρέτησης ήταν και ένα πιασάρικο λογότυπο.

Ο Richard McDonald ήθελε να ενσωματώσει με κάποιο τρόπο στο λογότυπο μια καμάρα και προσέλαβε τον αρχιτέκτονα Stanley Meston για να ζωντανέψει το όραμά του. Τελικά οι Χρυσές Αψίδες φιλοτεχνήθηκαν από τον κατασκευαστή πινακίδων George Dexter και έκαναν το ντεμπούτο τους το 1953 στο πρώτο franchise McDonald's στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Όλοι σήμερα θα συμφωνούσαν ότι οι Χρυσές Αψίδες ήταν ένα ιδιοφυές κομμάτι μάρκετινγκ, αλλά στη δεκαετία του 1960 τα αφεντικά σχεδόν τις κατάργησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reader's Digest, ο σύμβουλος σχεδίασης Louis Cheskin ήρθε να «σώσει» τις Χρυσές Αψίδες και ο λόγος που ήταν τόσο ένθερμος μαζί τους ήταν λόγω αυτού που έβλεπε πίσω από το αβλαβές «m».

Ο Cheskin ήταν μεγάλος θαυμαστής του ψυχολόγου Sigmund Freud και πίστευε ότι οι Χρυσές Αψίδες ήταν επιτυχημένες επειδή θύμιζαν στους πελάτες γιγάντια στήθη.

Σύμφωνα με το Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal, ο Cheskin ισχυρίστηκε ότι οι καμάρες προορίζονται να συμβολίσουν «το στήθος της μητέρας McDonald's». Μάλιστα, ανέφερε ότι αυτή η συσχέτιση ήταν που οδήγησε τους ανθρώπους να τρώνε στα McDonald's, αντί να φάνε ένα σπιτικό γεύμα.

Αν και πολλοί μπορεί ακόμα να πιστεύουν ότι οι Χρυσές Αψίδες είναι απλώς ένα «m», αρκετοί άνθρωποι έχουν θεωρήσει ότι άλλες επωνυμίες γρήγορου φαγητού έχουν υιοθετήσει παρόμοιες στρατηγικές μάρκετινγκ.

Το πιο διάσημο είναι το λογότυπο της Wendy, που είχε ένα μυστικό γραμμένο στο γιακά της μασκότ της, καθώς αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε τη λέξη «μαμά». Ένα έξυπνο τέχνασμα για να συνδέσετε τη μάρκα με τη μαγειρική της μαμάς. Παρόλα αυτά, όπως έγινε γνωστό από άνθρωπο της Wendy αυτό ήταν εντελώς τυχαίο.