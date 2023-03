Αντιδράσεις για τον Hasbulla που κακοποιεί την γάτα του σε video

Ο Hasbulla κατάφερε να εξοργίσει τους θαυμαστές του μετά το βίντεο, στο οποίο βασανίζει τη γάτα του.

Ένα βίντεο του Hasbulla ήταν αρκετό για να αντιστρέψει το κλίμα συμπάθειας προς το πρόσωπό του και να προκαλέσει τις αντιδράσεις των θαυμαστών του.

Ο σταρ των social media φαίνεται να μοιράστηκε κατά λάθος το βίντεο, στο οποίο βασανίζει τη γάτα του. Συγκεκριμένα της τραβάει το αυτί και στη συνέχεια την χτυπά αρκετές φορές στο κεφάλι.

Μπορεί το πρόσωπό του να μην φαίνεται στο βίντεο, ωστόσο τα ρούχα και το ρολόι μαρτυρούν ότι είναι αυτός, καθώς εμφανίζεται με τα συγκεκριμένα και σε άλλα βίντεο που έχει ανεβάσει στους λογαριασμούς του.

Why is @Hasbulla_NFT doing this to his cat? pic.twitter.com/u9BebjRGsq