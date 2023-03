Χρειάστηκε 960 προσπάθειες για να πάρει την άδειά οδήγησης αλλά τελικά τα κατάφερε στα 69 της χρόνια

Η απόκτηση άδειας οδήγησης μπορεί να είναι ένας ισόβιος αγώνας. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της 69χρονης Cha Sa-soon, η οποία χρειάστηκε 960 προσπάθειες για να περάσει τις εξετάσεις οδήγησης.

Ως νεαρός ενήλικας, η απόκτηση άδειας οδήγησης είναι μια ιεροτελεστία μετάβασης, ένα σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας. Ωστόσο, για ορισμένους, η απόκτηση άδειας οδήγησης μπορεί να είναι ένας ισόβιος αγώνας. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της 69χρονης Cha Sa-soon, η οποία χρειάστηκε 960 προσπάθειες για να περάσει τις εξετάσεις οδήγησης, με αποτέλεσμα να της κοστίσει χιλιάδες δολάρια στην πορεία.

Η ιστορία της Sa-soon ξεκίνησε όταν έκανε για πρώτη φορά αίτηση για την άδεια μαθητή σε ηλικία 18 ετών. Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες, απέτυχε στη γραπτή εξέταση, γεγονός που την άφησε να αισθάνεται αποθαρρημένη και αμήχανη. Ανέβαλε την απόκτηση του διπλώματός της και βασίστηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην καλοσύνη των φίλων και της οικογένειας για να μετακινηθεί.

