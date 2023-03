Κι όμως, εμφανίστηκαν cheat codes για το Gran Turismo 4 σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Απίστευτο, κι όμως αληθινό για το παλαιότερο game της Polyphony Digital.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Gran Turismo 4 (Δεκέμβριος 2004), αλλά φαίνεται πως κάποιος εντόπισε cheat codes που ούτε καν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός Nenkai στο Twitter δημοσίευσε τέσσερις τέτοιους κωδικούς που μπορούν να ενεργοποιηθούν με πάτημα συγκεκριμένων πλήκτρων σε συγκεκριμένα σημεία.

Αν έχετε στην κατοχή σας το παιχνίδι, μπορείτε να δοκιμάσετε τους παρακάτω συνδυασμούς.

- 10,000,000 Credits (GT Mode Screen): Select, Left, Right, Right, Down, Up, Up, Left, Down, Up, Right, Left, Down, L1, R1, Select

- Όλα τα διπλώματα (License Selection Screen): Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, L1, Select

- Χρυσό σε όλα τα τεστ οδήγησης (License Test Selection Screen): Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select

- Χρυσό σε όλα τα events (Event Course Selection Screen): Select, L1, Up, Up, Select, R1, Down, Down, Select, L2, Select, R2, Select