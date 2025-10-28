Η Apple «σαρώνει» στο χρηματιστήριο ξεπερνώντας τα 4 τρισ. δολάρια σε αξία: Η σημασία του iPhone 17

H Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Η Apple εντάχθηκε σε ένα ιδιαίτερο μικρό ποσοστό εταιρειών, αφού έγινε μια από τις ελάχιστες που ξεπέρασαν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, φτάνοντας άλλους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Nvidia και Microsoft, οι οποίες πέρασαν αυτό το ορόσημο νωρίτερα φέτος.

Οι μετοχές της Apple (AAPL) αυξήθηκαν κατά 0,1% την Τρίτη, συνεχίζοντας μια απότομη ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από τις ισχυρές πωλήσεις iPhone 17 - συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, μιας βασικής αγοράς όπου η εταιρεία είχε προηγουμένως απογοητεύσει, όπως αναφέρει το CNN.

