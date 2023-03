Τρία εκατομμύρια δολάρια σε στάση λεωφορείου: Το διαφημιστικό τρικ που νίκησε τους πάντες

Μια διαφημιστική καμπάνια στον Καναδά κατάφερε να γίνει viral πριν μερικά χρόνια, προτρέποντας τους πολίτες να σπάσουν ένα τζάμι και να πάρουν τρία εκατομμύρια δολάρια. Μόνο που δεν το κατάφερε κανείς.

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς διαφημιστικές καμπάνιες που να αιχμαλωτίζουν στο έπακρο τη φαντασία του κοινού. Όλα αυτά τα χρόνια άλλωστε έχουμε δει σχεδόν τα πάντα. Για να καταφέρει κάποιος να κερδίσει το κοινό στις μέρες μας, πρέπει να σκεφτεί κάτι πρωτοποριακό. Πρέπει να ταρακουνήσει τους ανθρώπους και να τους κάνει να αναρωτηθούν «τι στο διάολο συμβαίνει εδώ;».

Κάτι τέτοιο είχε συμβεί το 2005 στον Καναδά με την εταιρεία 3Μ, η οποία είχε ένα νέο προϊόν, το Scotchshield, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια προστατευτική μεμβράνη που μπορούσε να τοποθετηθεί στα τζάμια για να τα κάνει πιο ανθεκτικά και ήθελε να το διαφημίσει.

Η εκστρατεία ήταν πολύ απλή. Τρία εκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν μέσα στο διαφημιστικό περίβλημα μιας στάσης λεωφορείου στο Βανκούβερ του Καναδά. Το γυαλί είχε πάνω του την επένδυση του Scotchshield και το σκεπτικό της διαφημιστικής καμπάνιας ήταν να βάλει τον κόσμο σε ένα challenge, να το σπάσει και να πάρει τα χρήματα.

