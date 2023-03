Επεισόδια με χημικά και μολότοφ στο Σύνταγμα: Πήρε φωτιά άνδρας των ΜΑΤ (vid)

Τα επεισόδια έχουν επεκταθεί εκτός από την πλατεία Συντάγματος και στη Βουκουρεστίου αλλά και την Πανεπιστημίου.

Με αστυνομική καταστολή στιγματίστηκε η μαζικότατη πορεία που έλαβε χώρα στην Αθήνα για την τραγωδία στα Τέμπη, με χιλιάδες κόσμου να ζητά απονομή δικαιοσύνης. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επίθεση εναντίον μπλοκ διαδηλωτών, συγκεκριμένα της ΣΒΕΟΔ (Συνέλευση Βάση Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου), στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, και ακολούθησε ρίψη μολότοφ από κουκουλοφόρους, με αποτέλεσμα ο κόσμος να "σπάσει" προς τα Προπύλαια

#BreakingNews | Clashes broke out between police and protesters in front of the parliament in Athens, the capital of Greece.



