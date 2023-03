Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε την κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ «Γιάννης Αντετοκούνμπο» στη Γκάνα

Το γήπεδο κατασκευάζεται στο ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου Tema στην Γκάνα και συγχρηματοδοτείται από δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης.

«Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου Tema στην Γκάνα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Construction work has started in St.Nicholas' Greek School in Tema #Ghana, for a 🏀court which is co-funded from a donation by the 🇬🇷 Government



The court will be named “Giannis Antetokounmpo'' following FM @NikosDendias' proposal during his visit to the School in January https://t.co/wC0UL4679H pic.twitter.com/Fe9WBscPtR