Στήλες της Δημιουργίας: Αλλόκοσμες εικόνες από το τηλεσκόπιο James Webb (vid)

Είναι η πρώτη φορά που το τηλεσκόπιο James Webb απαθανατίζει τις «Στήλες της Δημιουργίας» με τόση λεπτομέρεια.

Εντυπωσιακές εικόνες για τις «Στήλες της Δημιουργίας» από το τηλεσκόπιο James Webb της NASA δείχνουν την ικανότητα του υπέρυθρου φωτός. Οι εικόνες καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το τηλεσκόπιο Hubble το 1995, αλλά είναι η πρώτη φορά που το τηλεσκόπιο James Webb τις προβάλει με τόση λεπτομέρεια.

Far out … ominous … glittering! #NASAWebb’s views of the Pillars of Creation shows the capacity of infrared light: The first combines mid- and near-infrared light, the second is mid-infrared-only, spotlighting dust. Near-infrared-only shows the stars: https://t.co/ifvcfLik7U pic.twitter.com/WQxe9gwKTQ