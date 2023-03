Τρόμος στον αέρα: Προσπάθησε να μαχαιρώσει την αεροσυνοδό και να ανοίξει την πόρτα κινδύνου

Eπιβάτης σε κατάσταση αμόκ προσπάθησε να μαχαιρώσει αεροσυνοδό και να ανοίξει την έξοδο κινδύνου. Ο επιβάτης ακινητοποιήθηκε από τους επιβάτες που όρμησαν κατά πάνω του.

Επιβάτης πτήσης από το Λος Άντζελες προς τη Βοστώνη συνελήφθη, αφού προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου στον αέρα και στη συνέχεια επιχείρησε να τραυματίσει στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο ένα μέλος του πληρώματος.

Ο 33χρονος Φρανσίσκο Σεβέρο Τόρες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης μετά την προσγείωση της πτήσης 2609 της United Airlines και σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Η μέγιστη ποινή με την οποία είναι αντιμέτωπος είναι η ισόβια κάθειρξη.

Περίπου 45 λεπτά πριν από την προσγείωση ήχησε συναγερμός στο πιλοτήριο, για πλαϊνή πόρτα του αεροπλάνου ανάμεσα στην πρώτη θέση και την οικονομική θέση. Αεροσυνοδός επιθεώρησε την πόρτα και διαπίστωσε ότι το χερούλι είχε μετακινηθεί προς το σημείο του ξεκλειδώματος. Αφού ασφάλισε την πόρτα, ανέφερε το περιστατικό στον κυβερνήτη και το υπόλοιπο πλήρωμα.

Άλλο μέλος του πληρώματος είχε δει τον Τόρες νωρίτερα κοντά στην πόρτα και τον υποψιάστηκε. Όταν του το ανέφερε, ο 33χρονος φέρεται να ρώτησε αν υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν ότι ο ίδιος πείραξε την πόρτα. Το πλήρωμα ενημέρωσε τον κυβερνήτη πως εκτιμάται ότι ο Τόρες αποτελεί απειλή και τον κάλεσαν να προσγειωθεί το ταχύτερο δυνατόν.

