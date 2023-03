Πέρασαν με κόκκινο από σιδηροδρομική διάβαση και γλίτωσαν παρά τρίχα

Δύο νεαροί στη Βρετανία που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο πέρασαν από σιδηροδρομική διάβαση παρότι ο κόκκινος σηματοδότης είχε ανάψει.

Γλίτωσαν παρά τρίχα. Δύο νεαροί στη Βρετανία που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο πέρασαν από διάβαση, παρότι ο κόκκινος σηματοδότης είχε ανάψει. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο συρμός του τρένου πέρασε από τη διάβαση.

Ο οδηγός του μοτοποδηλάτου πέρασε με κόκκινο, διαπράττοντας ποινικό αδίκημα, και προκάλεσε καθυστέρηση στους επιβάτες του τρένου Southern. Το περιστατικό συνέβη στις 3.09 μ.μ. στη διάβαση Toddington, σε ένα τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Two people on a moped avoided being hit by a train by mere seconds, after the rider ignored a red light and barrelled across the tracks pic.twitter.com/wnqblMsbJq