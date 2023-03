Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη στη Κίνα: Συγκλονιστικά πλάνα από το σημείο (vid)

Φωτιά ξέσπασε σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ σε πολυσύχναστη εμπορική και τουριστική συνοικία.

Το εργοτάξιο κατασκευής ενός ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

Η φωτιά ξέσπασε στις 23.11 τοπική ώρα (17.11 ώρα Ελλάδας) στο Τσιμ Σα Τσούι, μια πολυσύχναστη εμπορική και τουριστική συνοικία στην παραλιακή οδό. Δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι φλόγες εντοπίστηκαν αρχικά κοντά σε μια σκαλωσιά στην κορυφή του κτιρίου. Η φωτιά ήταν ορατή από το λιμάνι όπως και οι στάχτες που έπεφταν στους γειτονικούς δρόμους.

Μια ώρα αργότερα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το υπό κατασκευή κτίριο και κατέβαινε προς τον δρόμο, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες περαστικοί και παρακολουθούσαν το θέαμα.

#emergencyalert Skyscraper under construction on fire in #HongKong fire broke out at a skyscraper being built on the site of the old Mariner’s Club in Tsim Sha Tsui, a major shopping area in Kowloon, Hong Kong 🇭🇰 #Fire pic.twitter.com/2HP9TqIDhc