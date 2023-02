Αγνοούμενος άνδρας βρέθηκε στο στομάχι καρχαρία αφού η οικογένεια αναγνώρισε το τατουάζ του

Οι αρχές της Αργεντινής λένε ότι είναι πιθανό ο Diego Barria να είχε ατύχημα με το όχημά του πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η σορός ενός άνδρα που εξαφανίστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα φαίνεται ότι βρέθηκε μέσα σε έναν καρχαρία. Ο Diego Barria, ένας 32χρονος πατέρας τριών παιδιών, εθεάθη για τελευταία φορά να οδηγεί το όχημά του, παντός εδάφους, κοντά στις ακτές της νότιας επαρχίας Chubut της Αργεντινής, στις 18 Φεβρουαρίου.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής (26/02) , δύο ψαράδες ανέφεραν στην τοπική ακτοφυλακή, ότι είχαν πιάσει τρεις καρχαρίες κοντά στο σημείο, όπου βρέθηκε το όχημα του κ. Barria.

Η Daniela Millatruz, αξιωματικός της αστυνομίας που ήταν υπεύθυνη για την αναζήτησή του, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ψαράδες είπαν ότι «όταν καθάριζαν (τους καρχαρίες) βρήκαν ανθρώπινα λείψανα σε έναν από αυτούς».

