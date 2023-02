Φόβοι για το «τέλος του κόσμου» καθώς χιλιάδες πτηνά κατέκλυσαν δρόμο στο Μεξικό (vid)

Το τέλος του κόσμου μπορεί να είναι κοντά μας, αφού κάτοικοι στο Μεξικό φέρονται να είδαν χιλιάδες πουλιά να προσγειώνονται στους δρόμους.

Το τέλος του κόσμου μπορεί να είναι κοντά μας, αφού κάτοικοι στο Μεξικό φέρονται να είδαν χιλιάδες πουλιά να προσγειώνονται στους δρόμους. Οι χρήστες του Twitter προειδοποίησαν ότι το φαινόμενο θα μπορούσε να είναι σημάδι «έσχατων καιρών» ή «κρίσης».

Ένα μυστηριώδες σμήνος πουλιών προκάλεσε φόβο και ανησυχία, αφού κατέκλυσαν έναν δρόμο στο Μεξικό. Χιλιάδες πουλιά προσγειώθηκαν στους δρόμους του Μεξικού, με το συρφετό να αφήνει ορισμένους να πιστεύουν ότι πρόκειται για σημάδι των «έσχατων καιρών».

In Mexico, birds have started to congregate in the streets.



The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/GAkoUB4ajx