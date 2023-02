Ο μύκητας Κόρντισεπς του The Last of Us είναι πραγματικός και μετατρέπει τα μυρμήγκια σε ζόμπι

Η εντυπωσιακή υποδοχή του κοινού για την παραγωγή του HBO έχει εκτοξεύσει και τις αναζητήσεις για τον τρομακτικό μύκητα κόρντισεπς.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει το The Last of Us, η τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς PlayStation franchise από το HBO. Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον πλανήτη στήνονται κάθε εβδομάδα μπροστά από τις οθόνες τους, προκειμένου να μη χάσουν δευτερόλεπτο από κάθε επεισόδιο. Το HBO μάλιστα προχώρησε πρόσφατα σε ανανέωση της σειράς και για έναν ακόμη κύκλο (τουλάχιστον).

Η επιτυχία του The Last of Us, όπως είναι λογικό, έχει εκτοξεύσει την ανησυχία, αλλά και την περιέργεια του κόσμου γύρω από τον μύκητα κόρντισεπς, που προωταγωνιστεί στη σειρά και καταστρέφει τον πλανήτη. Η αλήθεια εδώ, λοιπόν, είναι πως το παιχνίδι (και κατά επέκτεση και η σειρά) είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό μύκητα με το ίδιο όνομα που υπάρχει στη φύση.

Ο μύκητας κόρντισεπς προσβάλλει (ευτυχώς) μόνο μυρμήγκια. Ουσιαστικά μολύνει τον εγκέφαλο του μυρμηγκιού και καταλαμβάνει τα εξωτερικά του συστήματα, μετατρέποντάς το σε ζόμπι. Την ίδια στιγμή, ο μύκητας τρέφεται με τα όργανα του σώματος του μυρμηγκιού, αφήνοντας άθικτα αυτά που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τους σκοπούς του. Όταν η δουλειά του ολοκληρωθεί, το αναγκάζει να σκαρφαλώσει κάπου ψηλά και έπειτα ρίχνει στο έδαφος τους σπόρους του, προκειμένου να μολύνει κάποιο άλλο μυρμήγκι.

Ένα σενάριο πραγματικά τρομακτικό, το οποίο θα πίστευε κανείς πως αποτελεί μόνο επιστημονική φαντασία. Μπορεί όμως να απειληθεί ο άνθρωπος από το κόρντισεπς όπως βλέπουμε στο The Last of Us; Η απάντηση είναι πως όχι. Ο Joao Araújo, ερευνητής μυκητολογίας στο Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης, δήλωσε πρόσφατα στο Forbes ότι είναι «πολύ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένων των τεράστιων διαφορών μεταξύ της βιολογίας του ανθρώπου και του εντόμου».

«Δεν είναι προετοιμασμένοι να εισβάλουν, να εγκατασταθούν μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα και να μεταδώσουν τους σπόρους τους σε αυτός», πρόσθεσε ο Araújo, «παρασιτούν σε έντομα για περισσότερα από 130 εκατομμύρια χρόνια και δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε κανένα θηλαστικό ή ζώο που δεν είναι έντομο».