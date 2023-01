The Last of Us: Η σειρά του PlayStation που μαγεύει κριτικούς και θεατές και στην τηλεόραση (vids)

Από την κονσόλα στο HBO και στα αποθεωτικά σχόλια.

Το 2013 έμενε να αλλάξει για πάντα την κατηγορία των videogames δράσης-περιπέτειας. Η Naughty Dog και το PlayStation ρίχνουν στην αγορά ένα νέο παιχνίδι με τίτλο The Last of Us που περιγράφει την περιπέτεια του Joel και της Ellie σε μια μετα-αποκαλυπτική Αμερική και ενώ προσπαθούν να ξεφύγουν από μία παγκόσμια μόλυνση από τον μύκητα Cordyceps. Αν και το σενάριο είναι κοινότυπο, η σειρά γίνεται παγκόσμια επιτυχία, γράφει ιστορία σε PS3, PS4 και PS5, συζητιέται σε πολλαπλά επίπεδα και πολύ τακτικά και καταλήγει και στην τηλεόραση μέσω του HBO, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πως δικαιολογείται όμως όλο αυτό; (Σημείωση: το κείμενο περιλαμβάνει spoilers για τα παιχνίδια).

The Last of Us: Το ξεκίνημα



H Naughty Dog είναι από τα πλέον ταλαντούχα στούντιο του PlayStation, έχοντας προσφέρει μέχρι και το 2013 αρκετές επιτυχίες στην αγορά, όπως τα Crash Bandicoot, Jak and Daxter και Uncharted. Φεύγοντας όμως από τα πιο «ανάλαφρα» (αν μπορεί κανείς να τα πει έτσι) projects, η αμερικανική ομάδα ανάπτυξης θέλει να πατήσει πάνω στην ιστορία και τους χαρακτήρες. Η ιστορία της σειράς το 2013 φέρνει μια πανδημία που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ από έναν μεταλλαγμένο μύκητα που μετατρέπει τους ανθρώπους σε επιθετικά μεταλλαγμένα τέρατα.

Ο πρωταγωνιστής Τζόελ προσπαθεί να ξεφύγει με τον αδερφό του (Tommy) και την κόρη του Σάρα από το ξέσπασμα της πανδημίας στην περιοχή που μένουν, στο Τέξας. Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική σκηνή στα πρώτα κιόλας λεπτά που έχει το χειριστήριο στα χέρια του. Ένας φρουρός θεωρεί πως ο Τζόελ και η Σάρα είναι μολυσμένη και ανοίγει πυρ εναντίον τους, σκοτώνοντας το μικρό κορίτσι. Η σκηνή αυτή θεωρείται ακόμη μία από τις πιο σοκαριστικές (σε επίπεδο εξιστόρησης) στα videogames.

Βυθισμένος στα σκοτάδια του, 20 χρόνια μετά, ο Τζόελ έχει αρχίσει να κάνει κάθε είδους δουλειά για να επιβιώσει στις ζώνες καραντίνας που έχει δημιουργήσει η ανθρωπότητα για να ξεφύγει από τους μολυσμένους. Τα κράτη θεώρησαν σοφό να βομβαρδίσουν τις μεγάλες πόλεις για να περιορίσουν την μόλυνση, φέρνοντας έτσι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό σε κάθε κόσμο των παιχνιδιών. Ο Joel συνεργάζεται με την Tess για να φύγουν από την περιοχή και κυνηγούν έναν μαυραγορίτη για να πάρουν μια μπαταρία αυτοκινήτου που χρειάζονται. Κάπως έτσι καταλήγουν στην γνωριμία με την στρατιωτική ομάδα των Fireflies που αντιτίθεται στις Αρχές.

Η αρχηγός της ομάδας, Marlene, υπόσχεται να δώσει την μπαταρία στους δύο ήρωες αν καταφέρουν να φυγαδεύσουν ένα μικρό κορίτσι (Ellie) και να τη συνοδεύσουν μέχρι τη Μασαχουσέτη. Στην πορεία του ταξιδιού τους, οι δύο ενήλικες αντιλαμβάνονται πως η Ellie έχει μολυνθεί μεν από τον ιό, αλλά ο οργανισμός της δείχνει να αμύνεται και θεωρείται από όλους το κλειδί για την θεραπεία. Μέσα από την περιπέτεια της Ellie και του Joel οι δύο χαρακτήρες γνωρίζονται, έρχονται κοντά, μαθαίνει ο ένας την ιστορία του άλλου και χτίζεται με αριστοτεχνικό τρόπο μια σχέση κόρης-πατέρα, με τον Joel να προσπαθεί να αναπληρώσει έναν τρόπο το κενό της ψυχής του για την απώλεια του παιδιού του.

To παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου του 2013 για το PS3 αποσπώντας από τους κριτικούς έναν μέσο όρο 9,5/10 και κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία για το σχεδιασμό, τη μουσική του, τους χαρακτήρες του και το gameplay του. Τον Απρίλιο του 2014, η Sony ανακοίνωσε μια remastered έκδοσή του για το PS4 που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς με βελτιωμένα γραφικά και με υποστήριξη των λειτουργιών του χειριστηρίου DualShock 4.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, η Sony κυκλοφορεί το παιχνίδι σε μορφή remake πλέον και με τον τίτλο The Last of Us Part 1 για το PS5. Το παιχνίδι προσφέρει βελτιωμένο χειρισμό, καλύτερες επιδόσεις στον τεχνικό τομέα, εμπλουτισμένα οπτικά εφέ και πολλές επιλογές προσβασιμότητας.

Το δεύτερο μέρος που ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Η πετυχημένη σειρά θα είχε και συνέχεια και αυτή ήρθε στις 19 Ιουνίου του 2020 με το The Last of Us Part II για το PS4. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του παιχνιδιού, κεντρικός χαρακτήρας γίνεται η Ellie που είναι πλέον πιο μεγάλη και δείχνει έτοιμη να δώσει τις δικές της μάχες (σε όλα τα επίπεδα). Τα γεγονότα μάς φέρνουν πέντε χρόνια μετά το πρώτο game και ο Joel παραδέχεται στον αδερφό του ότι είναι η αιτία που οι Fireflies δεν βρήκαν θεραπεία για την πανδημία, αφού απέτρεψε το σχετικό χειρουργείο της Ellie που μπορεί να της αφαιρούσε και τη ζωή. Υπό το φόβο να χάσει και το… δεύτερο παιδί του, ο Joel παίρνει μια απόφαση που θα φέρει αναστάτωση στη σχέση του με το κορίτσι.

Κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας τους σε μια ζώνη καραντίνας, τα δύο αδέρφια εντοπίζουν και σώζουν μια άγνωστη κοπέλα με όνομα Abby από μεταλλαγμένους, αλλά η ομάδα της (WLF) τους επιτίθεται. Όπως φαίνεται, ο Joel ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του πατέρα της Abby (που ήταν ο χειρουργός που θα έκανε την επέμβαση στην Ellie) και τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα, σε μια σκηνή που σοκάρει και ως προς το θέαμα, αλλά και ως προς την έκβαση της ιστορίας. Για πρώτη φορά οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια του αγαπημένου τους χαρακτήρα που μένει στην ιστορία. H Ellie ζει απώλεια αντίστοιχη του Joel και τα πάντα αλλάζουν στο παιχνίδι.

Τα τελευταία στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού έπεσαν μέσα στην πανδημία και το game αν και ήταν προγραμματισμένο για το 2019, μεταφέρεται για αργότερα. Στα τέλη Απριλίου του 2020 μεγάλο μέρος των video και της πλοκής διαρρέει στο διαδίκτυο, οι υπεύθυνοι του project δηλώνουν απογοητευμένοι και οι fans ξεσηκώνονται και μόνο στην ιδέα ότι ο Joel βγαίνει από τη μέση. Μέσα σε όλα, οι LGBT χαρακτήρες της παραγωγής θεωρούνται από μερίδα του κοινού ως «ατζέντα της Naughty Dog» και μέχρι την κυκλοφορία του παιχνιδιού, η βιομηχανία του gaming ζει στιγμές που δεν έχει ξαναδεί. Το παιχνίδι εν τέλει κυκλοφορεί, σαρώνει για άλλη μια φορά σε επίπεδο κριτικής και γίνεται το αποκλειστικό παιχνίδι του PS4 με τις ταχύτερες πωλήσεις, αφήνοντας πίσω του τα Marvel’s Spider-Man και God of War.

The Last of Us: Μαγεύοντας και την τηλεόραση

Κάπως έτσι φτάνουμε στον Νοέμβριο του 2020 και το HBO δίνει το «πράσινο φως» για να αρχίσει η παραγωγή μιας τηλεοπτικής μεταφοράς της ιστορίας του The Last of Us, με συμμετοχή της Naughty Dog και του παραγωγού του παιχνιδιού, Neil Druckmann. Λίγους μήνες μετά αποκαλύπτεται πως ο Pedro Pascal και η Bella Ramsey θα παίξουν τους δύο βασικούς χαρακτήρες, με τις αντιδράσεις ειδικά για το πρόσωπο της Ellie να είναι αρκετές.

Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι πως το HBO αποφασίζει να επενδύσει αρκετά χρήματα και να δώσει το project στον Craig Mazin, ο οποίος κατάφερε να μαγέψει το κοινό με τη δουλειά του στη σειρά Chernobyl. Κάπως έτσι ξεκινάει η παραγωγή του The Last of Us και από τις αρχές Ιανουαρίου άρχισε η προβολή του πρώτου κύκλου που θα έχει 8 επεισόδια. Τα δύο πρώτα έχουν ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές τόσο για την πιστή μεταφορά της δράσης από το παιχνίδι, όσο και για τα εντυπωσιακά σκηνικά και την απόδοση των μεταλλαγμένων. Η πρεμιέρα συγκέντρωσε ήδη πάνω από 10 εκατομμύρια θεάσεις μέσα στο πρώτο διήμερο προβολής, ενώ το δεύτερο επεισόδιο προσέλκυσε το ενδιαφέρον 22% περισσότερων θεατών, ποσοστό ρεκόρ στην ιστορία του HBO.

Το The Last of Us μεταδίδεται στη χώρα μας από τη Vodafone TV.