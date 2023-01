Η σειρά the Last of Us εκτόξευσε τις πωλήσεις του ομώνυμου videogame του PlayStation

Η ανάπτυξη στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας ξεπέρασε το 230%!

Η έναρξη προβολής της σειράς The Last of Us κατάφερε να αναθερμάνει το κοινό για την περιπέτεια του Joel και της Ellie και έτσι αυξήθηκαν σημαντικά και οι πωλήσεις του σχετικού ομώνυμου τίτλου.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η GfK, η ανάπτυξη που σημειώνει το The Last of Us Part 1 την τελευταία εβδομάδα ξεπέρασε το 238%, ενώ ενίσχυσε και το The Last of Us: Remastered του PS4 που σημείωσε αντίστοιχα άνοδο 322% και έφτασε στην 32η θέση του σχετικού πίνακα πωλήσεων.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Fire Emblem Engage της Nintendo (αν και σημείωσε 31% χαμηλότερες πωλήσεις από το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς) και ακολούθησαν τα FIFA 23, God of War Ragnarok, Mario Kart 8 Deluxe και Call of Duty: Modern Warfare 2.