Νέο ρεκόρ για το The Last of Us του HBO, νωρίτερα το πέμπτο επεισόδιο

Συνεχίζεται η ξέφρενη πορεία του The Last of Us στο συνδρομητικό HBO.

To HBO φαίνεται πως χτύπησε φλέβα χρυσού με το The Last of Us, αφού η σειρά που βασίζεται στο δημοφιλές franchise του PlayStation σπάει το ένα ρεκόρ τηλεθέασης πίσω από το άλλο.

Όπως ανακοίνωσε το δίκτυο, πάνω από 7,5 εκατομμύρια θεατές απόλαυσαν το τέταρτο (και πιο πρόσφατο) επεισόδιο, σημειώνοντας για άλλη μια φορά άνοδο στα ποσοστά κατά 17%!

Μέσα σε όλα, ο προγραμματισμός για το πέμπτο επεισόδιο άλλαξε λόγω της μετάδοσης του Super Bowl και έτσι το πέμπτο μέρος θα μεταδοθεί αυτήν την εβδομάδα το βράδυ της Παρασκευής στις ΗΠΑ και τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ευρώπη.

Η επιτυχία που σημειώνει, δε, ανάγκασε το δίκτυο να ανακοινώσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο τη συμφωνία για δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Το The Last of Us βασίζεται στην ομώνυμη σειρά παιχνιδιών του PlayStation και αφηγείται την πορεία του Joel και της Ellie μέσα σε μια μεταποκαλυπτική Αμερική.