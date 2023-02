Η πιο έξυπνη κίνηση που έχεις δει σε Escape Room: Τρόμαξε μέχρι και η ηθοποιός

Έναν τέτοιο παίκτη θέλουμε όλοι στην ομάδα μας για να δραπεύσουμε από κάθε δύσκολο δωμάτιο.

Η φάση με τα Escape Rooms στην Ελλάδα καλά κρατεί. Μπορεί να ξεκίνησε πριν από 5-6 χρόνια και να εκτοξεύτηκε λίγο πριν την πανδημία του κορονοϊού, όμως, φαίνεται πως συνεχίζεται και μάλιστα το επίπεδο των δωματίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο.

Μεγάλος ανταγωνιστής είναι το Ντουμπάι, όπου εκεί έχουν φτιαχτεί μερικά από τα μεγαλύτερα, αλλά και πιο τρομακτικά δωμάτια. Σε αυτή την κατηγορία ειδικεύεται η εταιρεία No Way out, η οποία έχει κάνει και εντυπωσιακό «μπάσιμο» στο TikTok, δημοσιεύοντας καθημερινά πλάνα από τις κάμερες που βλέπουν οι Game Masters κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στο πιο πετυχημένο βίντεο του καναλιού, με περισσότερες από 27 εκατομμύρια προβολές είδαμε την ίσως πιο έξυπνη κίνηση παίκτη που έχουμε δει ποτέ σε Escape Room.

Πιο συγκεκριμένα, η παίκτρια στην οποία αναφερόμαστε βρισκόταν σε ένα από τα τρομακτικά δωμάτια της αλυσίδας, στο οποίο την κυνηγούσε μια «δολοφόνος». Έχοντας ελάχιστα δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να σκεφτεί πώς θα ξεφύγει, αυτή αποφάσισε να μην τρέξει, αλλά να παραστήσει το άγαλμα.

Τι έκανε; Φόρεσε μια ποδιά που βρήκε κρεμασμένη στον τοίχο, έβαλε και μια σακούλα στο κεφάλι και έκατσε σε μια καρέκλα που βρισκόταν στην άκρη του δωματίου. Όταν η ηθοποιός μπήκε στο δωμάτιο ψάχνοντάς την, δεν κατάλαβε ότι η παίκτρια βρισκόταν εκεί. Έτσι, βρήκε ευκαιρία να ξεφύγει από την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα τρόμαξε και την ίδια την ηθοποιό που δεν κατάλαβε από πού της ήρθε!

Κάπως έτσι «χάκαρε» το δωμάτιο και μας έδωσε έμπνευση για δικές μας κινήσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις.