«Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο στην ΕΡΤ έκανε πανελλήνια μετάδοση της πιο προσωπικής ερώτησης

Μια απίστευτη τηλεοπτική γκάφα που έμεινε κρυφή για δεκαετίες αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νίκος Χασαπόπουλος: μια φράση που ειπώθηκε για αστείο στο στούντιο της ΕΡΤ, μεταδόθηκε κατά λάθος στον αέρα και «έντυσε» μια βουβή ταινία, προκαλώντας γέλιο σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Νίκος Χασαπόπουλος μοιράστηκε πρόσφατα μια ιστορία που δείχνει πώς οι τηλεοπτικές γκάφες, αν και τη στιγμή που συμβαίνουν μοιάζουν καταστροφικές, με τον καιρό γίνονται κωμικές και αξέχαστες.

