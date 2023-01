Τα ψαρόνια της Ρώμης στο συγχρονισμένο «χορό» τους που προκαλούν δέος (vid)

Οι σχηματισμοί των ψαρονιών είναι ούτως ή άλλως μαγικοί, πόσο μάλλον αυτός ο «χορός» να γίνεται πάνω από την Αιώνια Πόλη.

Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε στον ουρανό της Αιώνιας Πόλης, το οποίο δύσκολα λησμονεί κανείς. Στην κορυφογραμμή του αστικού ιστού, πάνω από ιστορικά μνημεία και σύγχρονα κτίρια, τα ψαρόνια «οργιάζουν» σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

Κατά χιλιάδες, σα μια τεράστια συμπαγής αέρια μάζα, «καταδύονται» και εκτοξεύονται, ενώνονται και χωρίζονται, σε ένα φαινόμενο που προκαλεί δέος και οδηγεί ντόπιους και ξένους να στρέψουν με θαυμασμό τα μάτια ψηλά.

Was sitting on top of Trajan's Market, Rome watching that thing that starlings do #mumuration pic.twitter.com/49AEsu1BXL

Ωστόσο, όταν ο ήλιος δύσει, η μαγεία λαμβάνει τέλος. Τα πουλιά κατεβαίνουν και προκαλούν χάος στη Ρώμη. Περνούν τις νύχτες κουρνιάζοντας, συχνά κατά χιλιάδες σε ένα δέντρο, σπάζοντας κλαδιά, κουτσουλάνε μαζικά και προκαλούν συχνά ατυχήματα με μοτοσυκλέτες.

The birds move with such synchronicity that one pioneering British ornithologist, Edmund Selous, hypothesized that the starlings were telepathic.



The murmurations work like signals to the returning birds — a way for starlings to gather together. pic.twitter.com/oTBZefVfjb