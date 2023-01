Μετεωρίτης έκανε την νύχτα-μέρα στην Αμερική (vid)

Ένα μοναδικό φαινόμενο καταγράφηκε σε κάμερες ασφαλείας, όπου μετεωρίτης περνά στην ατμόσφαιρα.

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο απαθανάτισε κάμερα ασφαλείας στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/1) καταγράφηκε ένας μετεωρίτης που διέσχισε τον νυχτερινό ουρανό κάνοντας τη νύχτα, μέρα.

Ο ουρανός φωτίστηκε καθώς ο μετεωρίτης ή «πεφταστέρι» πέρασε φλεγόμενος από την περιοχή. Ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν έναν ηχητικό κρότο ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πού ή αν ο μετεωρίτης έπεσε σε κάποια περιοχή.

A bright meteor was spotted shooting across the sky in Oklahoma in the early hours of Friday.



