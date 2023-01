Χάος στο αεροδρόμιο του Heathrow: Η γκάφα του αεροσυνοδού που κόστισε 83.000€

Ο αεροσυνοδός στην πρώτη της μέρα, στην δουλειά, έκανε ένα απίστευτο που προκάλεσε ζημιά αξείας 83.000€.

Μια απίστευτη γκάφα έκανε αεροσυνοδός στην Αγγλία, η οποία κόστισε στην εταιρεία 83.000€. Ήταν η πρώτη της μέρα στην δουλειά και σίγουρα θα της μείνει χαραγμένη στο μυαλό.

Πιο συγκεκριμένα, η υπάλληλος ενεργοποίησε κατά λάθος την τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης. Το συγκεκριμένο λάθος όπως φαίνεται ήταν αρκετά ζημιωφόρο, με την εταιρεία να απολογειται στους πελάτες της.

British Airways 777 emergency slide accidentally deploys while being pushed back at London Heathrow Airport. 📷 MZulqarnainBut1 pic.twitter.com/3ZoALxpPbK

Ήταν η πρώτη πτήση σε ένα Boeing 777, όταν ο αεροσυνοδός έκανε την γκάφα σε ένα αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες. Λίγα λεπτά μόνο πριν απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Heathrow με προορισμό το Λάγος στη Νιγηρία.

Μόλις συνέβη το περιστατικό, αμέσως υπήρξε μια ταραχή. Οι επιβάτες είχαν μείνει έκπληκτοι, όταν ενημερώθηκαν πως η πτήση τους θα αναχωρούσε με τέσσερις ώρες καθυστέρηση.

JUST IN



A British Airways Boeing 777-200ER (G-VIIK) was pushing back whilst the emergency slide had opened



More updates to follow#aviation



Photo Credit - Ham pic.twitter.com/ZSJpPHX8Rf