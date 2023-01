«Toadzilla»: Ο γιγάντιος βάτραχος που σόκαρε τους ειδικούς (vid)

Ο τεράστιος βάτραχος ζυγίζει 6 φορές περισσότερο από τον κανονικό βάτραχο και έχει προκαλέσει δέος στους ερευνητές.

Σε τροπικό δάσος της βόρειας Αυστραλίας βρέθηκε ένας γιγάντιος βάτραχος που οι υπεύθυνοι της άγριας ζωής νόμιζαν ότι ήταν ψεύτικος, λόγω του τεράστιου μεγέθους του, που πάει για παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Το αμφίβιο ζύγιζε 2,7 κιλά και ήταν έξι φορές μεγαλύτερο από τον μέσο φρύνο.

Το βάφτισαν «Toadzilla» και λόγω μεγέθους έχει την ατυχία να τον απομακρύνουν από το φυσικό του περιβάλλον - κι αργότερα να το θανατώσουν. Όταν η δασοφύλακας Κάιλι Γρέι εντόπισε αρχικά το τεράστιο αμφίβιο ενώ βρισκόταν σε περιπολία στο Κουίνσλαντ, δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια της.

