O Άντριου Τέιτ φέρεται να έγραψε σε πρώην που τον κατήγγειλε: «Λατρεύω να σε βιάζω»

Ο Άντριου Τέιτ συνελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2015, για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Ο Άντριου Τέιτ, συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του, στις 29 Δεκεμβρίου, στην Ρουμανία. Ο διάσημος influencer αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.

Ωστόσο, το «Vice» έφερε στο φως της δημοσιότητας μηνύματα του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή του kick boxing στα οποία φαίνεται να υπερηφανεύεται ότι βίασε μια γυναίκα.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, μια γυναίκα τον είχε καταγγείλει για βιασμό το 2013 και εκείνος της είχε στείλει απειλητικά μηνύματα στα οποία της έλεγε ότι το απολάμβανε.

Among the dozens of messages and voicenotes that Tate sent the woman is a voicenote in which he says, “Am I a bad person? Because the more you didn’t like it, the more I enjoyed it. I fucking loved how much you hated it. It turned me on. Why am I like that?” pic.twitter.com/drAFHkvf2d