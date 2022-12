Συνελήφθη ο Andrew Tate και ο αδελφός του στη Ρουμανία για εμπόριο γυναικών: Τους πρόδωσε μια πίτσα (vid)

Νέα μπλεξίματα για τον Andrew Tate που κρατείται από τις ρουμανικές Αρχές,

Μια ανάρτηση στο διαδίκτυο και μια πίτσα πρόδωσαν τον Andrew Tate, ο οποίος αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/12) συνελήφθη στη Ρουμανία από τις Αρχές της χώρας για απαγωγή και εμπόριο γυναικών. Ο πρώην kickboxer και ο μικρότερος αδερφός του Tristan συνελήφθησαν από την ρουμανική αστυνομία έπειτα από επιδρομή στην πολυτελή βίλα στην οποία διέμεναν.

Νωρίτερα είχαν κάνει μια ανάρτηση με μια πίτσα γνωστής ρουμανικής αλυσίδας, η οποία και πρόδωσε ότι βρίσκονταν στην συγκεκριμένη χώρα. Και οι δυο τους κατηγορούνται για την απαγωγή δύο κοριτσιών στη Ρουμανία.

Εκτός από τα αδέλφια Tate, η αστυνομία συνέλαβε επίσης δύο ακόμα υπόπτους. Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες και θα κρατηθούν για 24 ώρες στο Βουκουρέστι.

Ο Βρετανός πρώην kikckboxer ο οποίος γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, αλλά μεγάλωσε στο Λούτον, βρίσκεται υπό έρευνα από τη Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) και αναφορές στη Ρουμανία υποστηρίζουν ότι μαζί με τον αδελφό του ανακρίνονται ως ύποπτοι για σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.

Τα αδέρφια είχαν ανακριθεί και τον περασμένο Απρίλιο, όταν η αστυνομία βρήκε δύο κορίτσια που ισχυρίστηκαν ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους. Στις 29 Δεκεμβρίου 2022 έγινε ξανά έφοδος στη βίλα που διέμεναν. Η ρουμανική αστυνομία έκανε έφοδο και στο σπίτι μιας αστυνομικού που φαίνεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα του Tate. Και οι τρεις θα ανακριθούν από την ρουμανική αστυνομία όλη τη νύχτα και θα κρατηθούν αρχικά για 24 ώρες, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. Ο Tate αυτή τη φορά προσήχθη στην αστυνομία για «σύσταση οργανωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιούσε κορίτσια για την παραγωγή πορνογραφικών ταινιών».

Οι Ρουμάνοι εισαγγελείς είπαν ότι οι Andrew και Tristan Tate μαζί με δύο ανώνυμα άτομα «φαίνεται ότι δημιούργησαν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό τη στρατολόγηση, τη στέγαση και την εκμετάλλευση γυναικών αναγκάζοντάς τες να δημιουργήσουν πορνογραφικό περιεχόμενο. Θα είχαν κερδίσει σημαντικά χρηματικά ποσά».

The Romanian pizza chain appearing in Andrew Tate’s response video to Greta Thunberg was reportedly used as proof for Romanian authorities to confirm his presence in the country, leading to the arrest of him and his brother in a human trafficking probe pic.twitter.com/MD0cved7q5