Ο Δένδιας ανακοίνωσε δωρεά σε ελληνικό σχολείο της Γκάνας και ζήτησε το όνομα του Αντετοκούνμπο να δοθεί σε γήπεδο μπάσκετ (vid)

Από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Τέμα (Tema), ξεκίνησε τη δεύτερη επίσκεψή του στην Γκάνα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό σχολείο, το οποίο στηρίζεται από δωρεές Ελλήνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Γκάνα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με Έλληνες κατοίκους, Γκανέζους επιχειρηματίες και μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

When I come again, I would be very proud to see you playing basketball on that court, named “#Giannis #Antetokounmpo” @Giannis_An34. A name that unites Greece with Africa! (statement following my visit to St. Nicholas’ Greek School in Tema, #Ghana). pic.twitter.com/rNXGSsGEtR