Μεγάλη αποκάλυψη της NASA: Βρέθηκε πλανήτης που έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Γη

Οι επιστήμονες πιστεύουν πως ο πλανήτης είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλούς άλλους που θα ανακαλύψει το τηλεσκόπιο.

Το περιβόητο τηλεσκόπιο της NASA, James Webb, το οποίο έχει προσφέρει μοναδικές φωτογραφίες και πληροφορίες στους επιστήμονες, για την ζωή στο διάστημα, πραγματοποίησε την μεγαλύτερη του ανακάλυψη. Ανακάλυψε πλανήτη, ο οποίος με τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι επιστήμονες, έχει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτά της Γης.

O πλανήτης με όνομα LHS 475 b έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με την Γη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι μόνο η αρχή. Στην πορεία του ταξιδιού του τηλεσκοπίου είναι σίγουρο πως θα δοθούν ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάστημα.

41 light-years away is the small, rocky planet LHS 475 b. At 99% of Earth’s diameter, it’s almost exactly the same size as our home world. This marks the first time researchers have used Webb to confirm an exoplanet. https://t.co/hX8UGXplq2 #AAS241 pic.twitter.com/SDhuZRfcko