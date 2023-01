Φόρος τιμής στον επίτιμο πάπα Βενέδικτο: 40.000 πιστοί προσήλθαν ήδη στο Βατικανό (vid)

Την Πέμπτη το πρωί θα τελεσθεί η κηδεία, χοροστατούντος του πάπα Φραγκίσκου

Η σορός του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ετέθη από σήμερα το πρωί(02/01) στις 9, ώρα Ιταλίας, σε λαϊκό προσκύνημα.

Μέχρι πριν από λίγο προσήλθαν στη βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου, πάνω από σαράντα χιλιάδες πιστοί, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις που αναφέρονταν σε 35.000 προσκυνητές την ημέρα.

Αύριο το λαϊκό προσκύνημα πρόκειται να συνεχιστεί, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, τοπική ώρα, όπως και την Τετάρτη(04/01). Δίπλα στη σορό του Βενέδικτου βρίσκονται, με σεβασμό στην παράδοση, δύο Ελβετοί φρουροί.

VIDEO | The mortal remains of Pope Emeritus Benedict XVI were moved early Monday morning to St. Peter’s Basilica, where the late pope is lying in state through Jan. 4. Thousands are entering the Vatican basilica to pray and pay their respects to Benedict XVI. pic.twitter.com/8Dk4Anl8S0