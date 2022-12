Politico: «Επείγουσα έρευνα της Κομισιόν για τις σχέσεις Αβραμόπουλου με το Qatargate»

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν οι επαφές αξιωματούχων της ΕΕ με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Επείγουσα έρευνα για τους δεσμούς αξιωματούχων της ΕΕ με τον πρώην επίτροπο, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εντολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις καταγγελίες για εμπλοκή του Έλληνα πολιτικού στην υπόθεση του Qatargate, αναφέρει η αμερικάνικη εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Politico, στο άρθρο που υπογράφουν Eddy Wax και Νεκταρία Σταμούλη, ο Αβραμόπουλος, πρώην επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντσέρι – ο οποίος κρατείται.

Το Politico αναφέρει επίσης ότι περιήλθε σε γνώση του ένα email που εστάλη στα «σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» σε κάθε γραφείο των Επιτρόπων, στο οποίο αξιωματούχος της ΕΕ ρωτούσε αν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι είχαν έρθει σε επαφή με τον Αβραμόπουλο ή τη Fight Impunity (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση την πλήρη ονομασία Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι. Το email αυτό στάλθηκε την Τετάρτη(21/12) και δόθηκε προθεσμία στους παραλήπτες να απαντήσουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης(22/12).