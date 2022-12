Πάνω από 2 εκατ. χρήστες παράτησαν το Twitter για το Mastodon, ο Έλον Μασκ παραιτείται από CEO

Συνέχεια στις εξελίξεις γύρω από το Twitter που δείχνει να «αιμορραγεί».

Οι εξελίξεις γύρω από το Twitter συνεχίζουν να απασχολούν την αγορά της τεχνολογίας και όπως φαίνεται, αρκετοί ήταν οι χρήστες που το άφησαν για το «εναλλακτικό» Mastodon.

Ο CEO και lead developer του Mastodon, Eugen Rochko, δήλωσε σε νέο blog post του πως από τους 300 χιλιάδες μηνιαίους χρήστες, η πλατφόρμα εκτοξεύτηκε στα 2,5 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι είχαμε μαζική μετακίνηση.

Το Mastodon χαρακτηρίζεται από μία μεγαλύτερη ελευθερία στο λόγο των χρηστών και φαίνεται πως στην απότομη άνοδό του συνέβαλλαν και οι πολλές επιπόλαιες κινήσεις της εποχής Μασκ (όπως η απενεργοποίηση λογαριασμών δημοσιογράφων κτλ).

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη μετά από αυτό, είναι η τοποθέτηση του Μασκ ότι θα αποσυρθεί από τη θέση του CEO, αλλά δεν θα πουλήσει την εταιρεία. Σε αυτήν την ανάρτηση κατέληξε μετά από ψηφοφορία που έκανε στο λογαριασμό του και ρώταγε τους χρήστες αν πρέπει να φύγει από τη θέση του επικεφαλής.

Το αξιοπρόσεκτο είναι πως ψήφισαν πάνω από 17,5 εκατ. χρήστες, με το 57,5% να ζητάει αυτήν την αλλαγή!

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.