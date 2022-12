Σκηνές τρόμου έζησαν θαμώνες εστιατορίου στο Λονδίνο, όταν έπιασε φωτιά μέσα στο μαγαζί (vid)

Μια περίεργη τροπή απέκτησε το βράδυ της Παρασκευής (16/12) για θαμώνες εστιατορίου στο Λονδίνο, αφού την στιγμή που γευμάτιζαν ξέσπασε φωτιά.

Εκατοντάδες θαμώνες έφυγαν άρον άρον από ένα πολυτελές εστιατόριο του Λονδίνου, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο μαγαζί.

Η αιτία της έκρηξης όπως αποδείχθηκε ήταν χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Το ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (16/12) δημοσιεύτηκε μέσα λίγο χρονικό διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βίντεο αποδεικνύουν τις δραματικές σκηνές που βίωσαν οι θαμώνες του μαγαζιού. Οι θαμώνες έτρεχαν πανικόβλητοι, μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της φωτιάς. Μερικοί μάλιστα πέρασαν και μέσα από τις φλόγες, προκειμένου να σωθούν.

#Westminster BREAKING: MNKY HSE Latin American restaurant on Dover Street in #Mayfair is ablaze as customers are evacuated. The London Fire Brigade and Met Police are on scene. 🎥Instagram pic.twitter.com/5rHSNse52X

Περισσότεροι από 30 πυροσβέστες έσπευσαν στο λατινοαμερικάνικο εστιατόριο, ώστε να σβήσουν την φωτιά. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο απομακρύνθηκαν από το προσωπικό, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα.

Firefighters were called to a fire at a restaurant in #Mayfair tonight after Christmas decorations caught alight. The fire was out on arrival and crews made the scene safe and carried out a systematic search of the property to ensure no one was inside https://t.co/tOtXZRyWgp pic.twitter.com/kPj8D92hYp