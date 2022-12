Γυναίκα σε πτήση ένιωσε πόνο στο στομάχι και... γέννησε: «Δεν ήξερα ότι ήμουν έγκυος»

Σε δηλώσεις του διευθυντή του νοσοκομείου επιβεβαίωσε πως τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους.

Μια γυναίκα που δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος αιφνιδιάστηκε στη μέση της πτήσης την περασμένη εβδομάδα, όταν πήγε στην τουαλέτα με στομαχόπονο και κατέληξε με ένα βρέφος στα χέρια της.

Η νέα μητέρα, βρισκόταν σε πτήση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (7/12) από το Εκουαδόρ με ενδιάμεση στάση στο Άμστερνταμ πριν πάει στην Ισπανία, όταν γέννησε απροσδόκητα.

«Λίγες ώρες πριν προσγειωθεί στο Άμστερνταμ, το στομάχι της πονούσε και αποφάσισε να πάει στην τουαλέτα. Προς μεγάλη της έκπληξη, μετά από δύο συσπάσεις, είχε ξαφνικά ένα μωρό στα χέρια της» ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας.

