Qatargate: Η αστυνομία «σφράγισε» το γραφείο της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες (vid)

Η Εύα Καϊλή βρίσκεται προσωρινά σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην περιοχή των Βρυξελλών, εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Το γραφείο της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες έχει σφραγιστεί από την ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου και απαγορεύεται η πρόσβαση, όπως επιβεβαιώνει βίντεο το οποίο ανήρτησε Ιρλανδή δημοσιογράφος του δικτύου Euronews που βρίσκεται στη βελγική πρωτεύουσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Saint Jilles, στην περιοχή των Βρυξελλών, πέρασε τη νύχτα η Εύα Καϊλή εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Στο βίντεο, διακρίνεται η πόρτα του γραφείου, η οποία έχει «σφραγιστεί» με ταινία που φέρει σήμανση της αστυνομίας.

Sealed office - access forbidden 🚫



Office of Greek MEP @EvaKaili under investigation today by @policefederale #Qatargate @euronews pic.twitter.com/X3ExNcwavK