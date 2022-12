Το Spotify έκανε την «ψυχανάλυση» των χρηστών του: Οι αντιδράσεις στα social media

Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να «ψυχαναλύσουν» τα αποτελέσματά τους.

Το φετινό Spotify Wrapped από εχθές είναι γεγονός και ξέρετε τι σημαίνει αυτό: Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε από κοντά την ψυχική σας κατάσταση τους τελευταίους 11 μήνες.

Αρχικά, αν και προοριζόταν ως ένας διασκεδαστικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις ακουστικές σας συνήθειες, το Spotify Wrapped έχει γίνει πλέον ένας συνδυασμός υπερηφάνειας (αν το μουσικό σας γούστο είναι καλό), εθελοντικής δημόσιας ταπείνωσης (αν το γούστο σας είναι τετριμμένο) και ψυχανάλυσης για όλους.

Ειλικρινά, το Spotify Wrapped είναι ένα περίεργα αποτελεσματικό είδος έκθεσης για το τέλος του έτους. Συχνά είναι δύσκολο να θυμάσαι όλα όσα συνέβησαν τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά η μουσική είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να θυμάσαι σημαντικά ορόσημα, τόσο καλά όσο και άσχημα.

Η δημοφιλής μουσική πλατφόρμα μπορεί να σας εκτοξεύσει κατευθείαν πίσω στη στιγμή που ακούσατε το ίδιο κομμάτι της Mitski 576 φορές στη σειρά, εν μέσω ενός κακού χωρισμού ή/και μιας κρίσης ψυχικής υγείας;

january first 2022 i told myself i wanted my spotify wrapped to be funny and just outright ridiculous. safe to say i achieved it because what the actual fuck pic.twitter.com/O7imvOdZRa