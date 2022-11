To Spotify Wrapped κυκλοφόρησε και το Twitter... έκανε πάρτι

Από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2016, το Spotify Wrapped έχει γίνει κάτι σαν παράδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο νωρίτερα από ό, τι περιμέναμε, αλλά το Spotify Wrapped μόλις έπεσε και κατέλαβε το διαδίκτυο.

Το 2022 ήταν μια χρονιά που όπως λέει και το Spotify δεν μπορεί να περιγράφει με έναν τρόπο. Στην ανακοίνωσή του για το Spotify Wrapped 2022, η δημοφιλέστερη music streaming υπηρεσία του πλανήτη τονίζει πως οι χρήστες του βρήκαν έναν νέο τρόπο για να επαναπροσδιορίσουν το πώς βρίσκουν τη χαρά στις ζωές τους, βάσει των μουσικών συνηθειών τους.

Κορυφαίοι καλλιτέχνες του 2022

Επαναλαμβάνει το three-peat ο Bad Bunny και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο κορυφαίος καλλιτέχνης όλου του Spotify διατηρώντας τα σκήπτρα του από το 2020. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος τραγουδιστής ή καλλιτέχνης και για αυτό το λόγο το Spotify τον τιμάει με ξεχωριστό τρόπο.

Τα κορυφαία κομμάτια του 2022

Για το 2022 και βάσει των όσων έχει ακούσει ο καθένας γύρω του δεν προκαλεί έκπληξη ότι βρέθηκε στην κορυφή ο Harry Styles με το "As It Was" που μίλησε στις καρδιές όλων για τα όσα ζήσαμε τα δύο χρόνια της πανδημίας. Επίσης την πρώτη 5άδα κυριαρχεί ο Bad Bunny με δύο τραγούδια του.

Οι ακουστικές συνήθειες του κόσμου μοιράζονται πλέον σε όλο τον κόσμο, καθώς η υπηρεσία επιμελείται λίστες αναπαραγωγής με τα 100 πιο δημοφιλή τραγούδια των χρηστών.

Κάθε χρήστης λαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση των στατιστικών του από τους τελευταίους 12 μήνες, με τα πάντα, από το χρόνο ακρόασης μέχρι τον αριθμό των ειδών που εξερευνήθηκαν.

Υπήρχαν teasers καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά οι περισσότεροι δεν περίμεναν ότι το Spotify Wrapped θα εμφανιζόταν τόσο σύντομα - με μερικούς να το περιμένουν την Παρασκευή.

Η εταιρεία ανέφερε σε ένα μήνυμα: «Το Spotify Wrapped έχει να κάνει με τον εορτασμό των ατελείωτων τρόπων με τους οποίους εκατομμύρια δημιουργοί και θαυμαστές συνδέονται μέσω του ήχου κάθε μέρα».