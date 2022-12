Μαθητής στις ΗΠΑ ξυλοκόπησε άγρια καθηγητή επειδή είπε στους γονείς του ότι δεν τα πήγαινε καλά

Ο καθηγητής αποχώρησε από το σχολείο καλυμμένος στα αίματα.

Άγρια επίθεση από μαθητή δέχτηκε καθηγητής σε σχολείο της Georgia των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η επίθεση εις βάρος του καθηγητή πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά την ενημέρωση των γονέων του μαθητή σχετικά με την απόδοση του στα μαθήματα.

A teacher in Lawrenceville, GA was beaten by a student 1 day after discussing this student’s poor performance with parents.



This school district also changed their discipline policies this year to be more lax & have reportedly seen a 31% increase in students involved in fights. pic.twitter.com/HfZvggOGh4