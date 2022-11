Μεγάλες αντιδράσεις για τη σειρά «Ancient Apocalypse» του Netflix: «Προωθεί επικίνδυνες θεωρίες συνωμοσίας» (vid)

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το περιεχόμενο της σειράς.

Η πρόσφατη σειρά του Netflix «Ancient Apocalypse», η οποία εξερευνά και αμφισβητεί όσα γνωρίζουν οι άνθρωποι για την ιστορία του κόσμου, έχει επικριθεί για την προώθηση θεωριών συνωμοσίας.

Η σειρά βλέπει τον δημοσιογράφο Graham Hancock ο οποίος ταξιδεύει στον κόσμο για να αποκαλύψει μερικά από τα μυστήρια των «χαμένων πολιτισμών» από τις αρχαίες πυραμίδες του Μεξικού μέχρι την τελευταία εποχή των παγετώνων, ενώ διερωτάται αν υπάρχουν περισσότερα πράγματα από όσα φαίνονται με το μάτι.

Ένας καλεσμένος στην εκπομπή «Ancient Apocalypse» δήλωσε ότι τα στοιχεία της σειράς «θα απαιτήσουν να ξαναγράψουμε την ιστορία όπως την ξέρουμε».

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφωνούν και εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το περιεχόμενο της σειράς.

“As someone with an archaeology degree, I can safely say that Ancient Apocalypse is absolute trash with no actual basis in the archaeological record. Graham Hancock presents his new age spirituality as fact and it's completely devoid of any evidence". https://t.co/M8FSUappqZ