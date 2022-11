Δολοφονικό χτύπημα σε αγώνα kickboxing: Σχεδόν «διαλύθηκε» το κρανίο αθλητή που συνέχισε ηρωικά να παλεύει (vid)

Προσοχή, σκληρές εικόνες! Παραλίγο τραγωδία στο παρθενικό αγώνα ενός νεαρού Ρώσου αθλητή, ο οποίος, παρά το βαρύ χτύπημα, ζητούσε να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Ο Ρώσος μαχητής Danil Sharov υπέστη έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του πρώτου του αγώνα kickboxing το βράδυ της Παρασκευής(18/11) - και ηρωικά προσπάθησε να συνεχίσει να παλεύει στη συνέχεια.

Horrific injury at a kickboxing event in Russia (headlined by Vladimir Mineev) 4 days ago. Knee to the head broke one of the fighters skull à la MVP vs Evangelista Santos. pic.twitter.com/k5c28PGvSz