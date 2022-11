Γάτα κρυμμένη σε βαλίτσα εντοπίστηκε στον έλεγχο αποσκευών του αεροδρομίου της Νέας Υόρκης

Η γάτα δεν ανήκε στον κάτοχο της βαλίτσας ο οποίος έχασε και την πτήση του.

Το προσωπικό ασφαλείας στο διεθνές αεροδρόμιο «John F. Kennedy» σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε κάτι ασυνήθιστο μέσα στις αποσκευές κάποιου.

Αν και θα μπορούσε να πει κάποιος πως οι εργαζόμενοι σε ένα τόσο μεγάλο αεροδρόμιο έχουν δει τα πάντα, ωστόσο δεν περίμεναν να δουν ένα ζώο μέσα στις αποσκευές.

Συγκεκριμένα, περνώντας την βαλίτσα από το μηχάνημα ελέγχου του αεροδρομίου είδαν πορτοκαλί τρίχες στο πλάι αλλά και το περίγραμμα της γάτας μέσα.

A @TSA officer was shocked to find an orange cat inside a checked bag at @JFKairport after it went through the X-ray unit. Traveler said the cat belonged to someone else in his household. On the bright side, the cat’s out of the bag and safely back home. pic.twitter.com/5XZVJLaZNm